В Пензе на месяц перекроют участок улицы Луговой

Общество

В Пензе на месяц перекроют участок улицы Луговой
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В администрации Пензы скорректировали данные о перекрытии участка улицы Луговой (Маньчжурия).

Речь идет об отрезке между улицами Перекоп и Демьяна Бедного. Он будет недоступен в течение месяца - с 14 сентября по 14 октября.

В Пензе на месяц перекроют участок улицы Луговой

Мера вынужденная - на Луговой начнут прокладывать коммуникации в рамках строительства водопровода от Терновки до Измайлова.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данные изменения при планировании маршрута», - отметили в мэрии.

Ранее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили, что в связи с этим изменится схема движения микроавтобусов № 20 в обратном направлении: с Луговой машины поедут по улицам Демьяна Бедного, Лагерной, Перекоп и далее как обычно.

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