Жителей Пензенской области будут защищать во время выборов

27.02.2024 | 13:38

На выборах Президента РФ, которые состоятся в марте, в Пензенской области будут работать 972 избирательных участка.

Обеспечивать общественную безопасность во время голосования станут 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и более 2 тысяч представителей общественных объединений правоохранительной направленности, сообщили в областном правительстве.

«Это исторически важное событие, которое будет определять будущее нашей страны. Оно находится в зоне повышенного внимания всего мира, в том числе наших так называемых «доброжелательных западных партнеров». Наша первоочередная задача - обеспечить безопасность и защищенность граждан, которые придут на избирательные участки», - заявил губернатор Олег Мельниченко на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба.

В эти дни также усилят антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта. В Пензенской области, по данным местного избиркома, численность избирателей на 1 января 2024 года составила 1,014 млн человек.

ЦИК России утвердила текст, который будет размещен в избирательном бюллетене.

«Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах; если кандидат указал свою принадлежность к политической партии - то ее наименование и статус кандидата в ней», - перечислили в ЦИК.

Кандидаты будут располагаться в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Cведения о доходах и имуществе кандидатов в президенты можно изучить здесь.