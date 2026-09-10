У торгового центра на улице Суворова высадили ели

Общество

У торгового центра на улице Суворова высадили ели
Печать
Max

У торгового центра «Красные холмы» на улице Суворова появились молодые ели. Деревья высадили активисты, студенты и работники МБУ «Пензавтодор».

Всего территорию украсили 10 елей, сообщили в городской администрации в четверг, 10 сентября.

Деревья посадили в рамках проекта «Зеленая Пенза», старт которого объявили 7 сентября. До морозов на улицах и в скверах планируют появление более 3 000 саженцев.

В 2024 году ликвидировали ели, которые росли у стелы в честь работников завода дезхимоборудования, расположенной у ТЦ «Красные холмы». Причина - плохое состояние деревьев.

В августе того же года на месте ликвидированных посадили 9 молодых голубых елей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дерево саженец благоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!