У торгового центра на улице Суворова высадили ели

У торгового центра «Красные холмы» на улице Суворова появились молодые ели. Деревья высадили активисты, студенты и работники МБУ «Пензавтодор».

Всего территорию украсили 10 елей, сообщили в городской администрации в четверг, 10 сентября.

Деревья посадили в рамках проекта «Зеленая Пенза», старт которого объявили 7 сентября. До морозов на улицах и в скверах планируют появление более 3 000 саженцев.

В 2024 году ликвидировали ели, которые росли у стелы в честь работников завода дезхимоборудования, расположенной у ТЦ «Красные холмы». Причина - плохое состояние деревьев.

В августе того же года на месте ликвидированных посадили 9 молодых голубых елей.