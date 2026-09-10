В Пензе назвали срок получения паспорта готовности к пуску тепла

В Пензе жилой фонд на 90% готов к отопительному сезону, отчитался начальник управления ЖКХ Владимир Сорокопудов на заседании в гордуме в четверг, 10 сентября.

Он добавил, что сегодня последний день, когда от управляющих организаций принимаются паспорта готовности, и выразил надежду, что оставшиеся (это 269 домов) оперативно подтянутся.

В областном центре к подаче ресурса готовы 100% учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Капитальный ремонт теплосетей, которые запланировали обновить, завершен на 99,9%.

Ожидается, что паспорт готовности к отопительному сезону Пенза получит в начале октября.