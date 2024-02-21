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Общество

Визит сотрудника на дом к клиентке обернулся штрафом для банка

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В Пензе банк оштрафовали за то, что о долге заемщицы узнала ее мать.

Девушка оформила кредит в 2019 году, но не погасила его в срок. В 2023-м сотрудник банка пришел к ней домой, чтобы напомнить о просрочке.

Пензячки в квартире не оказалось, в дверях появилась ее мать. Гость рассказал о цели своего визита, раскрыв сведения о долге без согласия клиентки.

За передачу данных третьим лицам в отношении финансовой организации возбудили административное дело.

Представитель организации вину не признал, посчитав, что состав правонарушения в действиях отсутствовал.

Тем не менее суд встал на сторону заемщицы и оштрафовал банк на 50 000 рублей (минимальная сумма по ч. 1 ст. 14.57 КоАП). Ответчик подал апелляцию.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения коллегией по административным делам Пензенского областного суда и вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе судебной системы области.

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