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Общество

В Заре подрядчик подготовился к прокладке дороги до школы на 50%

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В Заре продолжается подготовка к строительству дороги, которая будет вести к новой школе на улице Героя России Сергеева.

Сейчас подрядчик перекладывает инженерные коммуникации, монтирует смотровые колодцы, обустраивает площадку под ливневую канализацию. В целом выполнено около 50% подготовительных работ.

«Укладкой дорожного полотна займемся в теплое время года. Проезжая часть будет иметь две полосы движения с асфальтовым покрытием. Предусмотрены двухметровые тротуары, уличное освещение и водоотвод с помощью сети ливневой канализации», - рассказал глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

В Заре подрядчик подготовился к прокладке дороги до школы на 50%

Он напомнил, что по проекту работы разбиты на два этапа. Первый предполагает обустройство дороги (около 1,9 км) от улицы Новоселов вдоль нового жилого комплекса для переселенцев и вокруг будущей школы. Второй этап (еще 800 метров) охватит участок перспективной застройки.

Стоимость контракта - более 274 млн рублей, общая протяженность объекта - 2,7 км. Объект планируют сдать в сентябре 2024 года.

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Источник — фото из телеграм-канала Александра Басенко
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