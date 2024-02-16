В Заре подрядчик подготовился к прокладке дороги до школы на 50%

16.02.2024 | 13:18

В Заре продолжается подготовка к строительству дороги, которая будет вести к новой школе на улице Героя России Сергеева.

Сейчас подрядчик перекладывает инженерные коммуникации, монтирует смотровые колодцы, обустраивает площадку под ливневую канализацию. В целом выполнено около 50% подготовительных работ.

«Укладкой дорожного полотна займемся в теплое время года. Проезжая часть будет иметь две полосы движения с асфальтовым покрытием. Предусмотрены двухметровые тротуары, уличное освещение и водоотвод с помощью сети ливневой канализации», - рассказал глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

Он напомнил, что по проекту работы разбиты на два этапа. Первый предполагает обустройство дороги (около 1,9 км) от улицы Новоселов вдоль нового жилого комплекса для переселенцев и вокруг будущей школы. Второй этап (еще 800 метров) охватит участок перспективной застройки.

Стоимость контракта - более 274 млн рублей, общая протяженность объекта - 2,7 км. Объект планируют сдать в сентябре 2024 года.