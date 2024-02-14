Благоустройство парка им. Белинского не закончится в 2024 году

14.02.2024 | 11:21

Парк им. Белинского снова, в третий раз, выдвинут на голосование за объекты для благоустройства. Об этом сообщил замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, отвечая на редакционный запрос PenzaInform.ru.

Поводом для обращения к чиновнику стало письмо читательницы: «Глава Пензы сообщил, что в этом году продолжится благоустройство парка им. Белинского. Он написал: «Приступим ко второму этапу. По проекту он предполагает обновление всей оставшейся территории парка, но, учитывая ее масштаб, приняли решение разбить второй этап на очереди».

В первую очередь вошел участок от планетария в сторону танцплощадки. А что насчет второй очереди? Когда дойдет до нее? Парк снова выдвинут на голосование? Получается, парк сделают лишь кусками - у планетария (в 2023 году) и до танцплощадки (в 2024-м)? Объясните, пожалуйста, а то я голосовала за парк и теперь не понимаю, что происходит».

В ответ Ярослав Щигорев подтверждает, что после работы в 2024 году в парке будет сформирована единая отремонтированная территория.

«Дополнительно информирую, что парк им. В. Г. Белинского будет выдвинут на голосование для продолжения его благоустройства в 2025 году», - добавил чиновник.

Некоторые жители Пензы считают голосование за общественные территории для благоустройства нечестным из-за того, что в нем одновременно присутствуют крупные и мелкие объекты.

Так, на Южной Поляне сквер перед дизельным заводом не благоустроен, и в 2021 году он вошел в число 25 зон в Пензе, которые участвовали в рейтинговом голосовании. Однако большинство горожан предпочли преобразование набережной Суры в районе моста Дружбы.