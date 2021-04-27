Общество

Жители области могут выбрать объект для благоустройства

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В понедельник, 26 апреля, на платформе 58.gorodsreda.ru стартовало рейтинговое голосование за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Представлены 44 общественные территории в шести муниципальных образованиях региона: Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске. В перечне объектов, которые предлагается благоустроить, - парки или набережные, скверы или улицы, площади или другие пространства.

В Пензе в список вошло 25 зон. Среди них, к примеру, сквер у дизельного завода, расположенный в зоне между промышленной и жилой застройкой.

Архитекторы предлагают провести благоустройство с учетом исторического значения объекта промышленности. В частности, здесь планируется создать зону тихого отдыха для работников предприятия, закольцованные прогулочные дорожки, аллею «История завода».

Кроме того, в планах - восстановление имеющихся в сквере объектов: стелы воинам, павшим в Великой Отечественной войне, памятника Ленину.

Параллельно предусмотрены детская площадка, спортивная зона, беседки для настольных игр, площадки для настольного тенниса.

Также отдать голос можно за скверы у ДС «Воейков», у «Химмаша», клинической больницы № 4, в районе улиц Октябрьской и Терновского, имени В. В. Тарасова и В. Г. Белинского, Дружбы, Пионерский, Студенческих отрядов, Героев-чернобыльцев, «Молодая семья», «40 лет Победы», Семейный, за набережную в районе моста Дружбы, Тропу здоровья, лестничный марш от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому храму, зону отдыха у Арбековских прудов, ПКиО «Комсомольский», Привокзальную площадь, зеленую зону на улице Попова.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, включат в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

Принять участие в голосовании может любой житель области, достигший 14-летнего возраста. Сделать свой выбор можно лишь один раз.

Для этого нужно зайти на 58.gorodsreda.ru через сайт госуслуг или зарегистрироваться, указав в форме ФИО, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Затем выбрать из списка общественную территорию и проголосовать за нее.

Принимать участие в голосовании могут жители не только шести вышеназванных городов, но и любых других населенных пунктов Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Как войти через Госуслуги?

Гость||

Ради бога уберите дырявого Иван-коня от фонтана. Не место ему в исторической части города.

В Чемодановку можно перенести,от благодарных жителей Пензы!!!

Гость||

Заводы стройте !

Гость||

Ничего там не выберешь, сайт почти все время висит. При этом голоса почему-то накапливают только 2 объекта, поставленные мэрией в список на первые места - как всегда, набережная (бездонная дыра) и никому казалось бы неинтересный в Пензе сквер у Воейкова.

Гость||

Дичь продолжается. Белозерцева нет ,Иоффе вроде бы нет ,Ходос под следствием но дело их по распилам и уничтожению города - живет! ВСЕ ЭТИ РАСПИЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНЫ ДО ВЫБОРОВ!

Гость||

Зачем это ежегодное голосование устраивают? Как будто что-то изменится... Что все прошлогодние объекты, за которые проголосовали, уже обустроили что-ли?

Гость||

Гость писал(a):

Как войти через Госуслуги?
Как?

Гость||

Как войти? Так гиперссылка в тексте есть. Другой вопрос, что благоустройство ведётся по всей области, а вот что благоустраивать - ни у кого не спросили. Как в кабинетах сами решили.

Имя: Гость
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