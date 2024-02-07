В области возбудили 41 уголовное дело на нарушителей прав детей

07.02.2024 | 18:02

В 2023 году прокуратура Пензенской области устранила свыше 9 000 фактов нарушения прав детей и семей. Особое внимание сотрудники надзорного ведомства уделили предоставлению адресной поддержки социально уязвимым категориям граждан, воспитывающим детей.

Так, после вмешательства прокуратуры был заключен контракт на авиаперевозку ребят-инвалидов, больных раком, к месту лечения. Им также выделили средства для выплаты компенсаций расходов на покупку средств реабилитации.

Это позволило погасить долги по заявлениям законных представителей 115 детей-инвалидов, рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После проверок прокуратуры уполномоченные органы удовлетворили потребности в лекарствах, средствах реабилитации и медицинских изделиях более 200 несовершеннолетних инвалидов.

«Принятые прокурорами меры помогли обеспечить детей, получающих паллиативную помощь на дому, средствами для поддержания жизнедеятельности на сумму свыше 1 млн рублей, организовать их переосвидетельствование с целью уточнения программ реабилитации», - сообщила Светлана Артамонова.

Благодаря вмешательству сотрудников надзорного ведомства пензенским многодетным семьям, которым ранее отказали в выдаче удостоверений, выдали документ. Также молодую семью включили в список получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Кроме того, прокуратура проверила, как в области соблюдаются требования охраны труда и занятости несовершеннолетних. Нарушения выявили в Октябрьском районе Пензы, Бековском, Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Каменском, Кузнецком, Лунинском, Мокшанском, Малосердобинском, Наровчатском, Никольском, Сосновоборском, Спасском районах региона. Восстановлены права более 200 подростков на подбор подходящей работы, надлежащее оформление трудовых отношений, выдачу зарплаты и материальную поддержку. Виновных привлекли к административной ответственности.

«Всего в сфере защиты прав несовершеннолетних за предшествующий год по протестам прокуроров приведен в соответствие с законом 651 правовой акт. Судами удовлетворено 881 исковое заявление прокуроров, предъявленное в защиту прав детей», - отметила Светлана Артамонова.

Уполномоченные органы и учреждения рассмотрели 3 309 прокурорских представлений и приняли меры к устранению нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 138 должностных лиц, 629 – к административной. Возбуждено 41 уголовное дело.