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Общество

В Пензе оштрафовали ресурсников, не восстановивших дорогу после раскопок

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В Пензе оштрафовали ресурсоснабжающую организацию, которая не привела в порядок участок внутриквартальной дороги на улице Крымской после земляных работ.

Территорию около дома № 37 раскопали в июле 2023 года. Благоустройство не было восстановлено в установленный законом срок, и административная комиссия Железнодорожного района г. Пензы, руководствуясь Кодексом Пензенской области об административных правонарушениях, назначила ресурсникам штраф в размере 200 000 рублей.

Те обратились в суд, чтобы оспорить решение. Представитель ресурсоснабжающей организации заявил, что нарушение является малозначительным, и попросил прекратить производство по делу или снизить размер штрафа до менее минимального.

Железнодорожный районный суд г. Пензы оставил жалобу без удовлетворения: из-за состояния дороги люди могли пострадать и повредить имущество.

«Законность принятого решения подтвердила и судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда», - сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

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