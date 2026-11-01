2 ноября пензенцы ощутят приближение циклона

2 ноября Пензенская область ощутит приближение черноморского циклона. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут 0...+5 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем ртутные столбики задержатся в пределах +6...+11.

К ночи на вторник похолодает до +1...+6, вероятен дождь.

С утра до вечера будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Потом воздушный поток усилится да 6-11 м/с и пойдет с юга.

2 ноября в народном календаре - Артемьев день. В старину было принято слушать, не воют ли волки: «песни» хищников предупреждали о подступающих морозах. Ясная погода сулила суровую зиму, холодная - короткую и мягкую.