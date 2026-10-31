В Пензе появился мурал, посвященный полярникам

В Пензе на фасаде этнокультурного центра «Гардарика» на улице Суворова, 54, появился мурал, посвященный землякам-полярникам. Об этом в субботу, 31 октября, рассказал в соцсетях глава города Олег Денисов.

Муралу дали следующее название: «Пензенские первооткрыватели и полярные исследователи: гордость и слава России». Его создали в преддверии Года географии в России (им объявлен 2027-й).

Художник изобразил почетного полярника, ученого секретаря Первой комплексной антарктической экспедиции Евгения Сузюмова и современного ученого-океанолога Александра Краснова, а также флагман экспедиции - дизель-электроход «Обь», отправившийся к берегам Антарктиды 70 лет назад.

«Сам 12 лет служил в Краснознаменном Северном флоте. Невозможно не влюбиться в суровую, но невероятно красивую природу Заполярья. Тяжело только первые 10 лет», - поделился воспоминаниями Олег Денисов.

Ранее сообщалось, что дом на углу улиц Московской и Кураева украсил мурал со снеговиком из мороженого. Он размещен на торце здания, где раньше работал кондитерский магазин «Снежок», ставший культовым местом советской эпохи.