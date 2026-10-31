В Пензе появился мурал, посвященный полярникам

Общество

В Пензе появился мурал, посвященный полярникам
Печать
Max

В Пензе на фасаде этнокультурного центра «Гардарика» на улице Суворова, 54, появился мурал, посвященный землякам-полярникам. Об этом в субботу, 31 октября, рассказал в соцсетях глава города Олег Денисов.

Муралу дали следующее название: «Пензенские первооткрыватели и полярные исследователи: гордость и слава России». Его создали в преддверии Года географии в России (им объявлен 2027-й).

Художник изобразил почетного полярника, ученого секретаря Первой комплексной антарктической экспедиции Евгения Сузюмова и современного ученого-океанолога Александра Краснова, а также флагман экспедиции - дизель-электроход «Обь», отправившийся к берегам Антарктиды 70 лет назад.

«Сам 12 лет служил в Краснознаменном Северном флоте. Невозможно не влюбиться в суровую, но невероятно красивую природу Заполярья. Тяжело только первые 10 лет», - поделился воспоминаниями Олег Денисов.

В Пензе появился мурал, посвященный полярникам

Ранее сообщалось, что дом на углу улиц Московской и Кураева украсил мурал со снеговиком из мороженого. Он размещен на торце здания, где раньше работал кондитерский магазин «Снежок», ставший культовым местом советской эпохи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
память рисунок картина
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!