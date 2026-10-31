Стало известно, какая погода ждет жителей Пензенской области 1 ноября

Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Пензенской области 1 ноября
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В первый день ноября в Пензенской области ожидается переменная облачность, погода будет преимущественного без осадков, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на воскресенье температура опустится до -4…+1 градуса. Днем воздух прогреется до +9…+14.

В течение суток будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что погода в регионе начнет меняться. Солнечный и теплый антициклон сместится на восток, ему на смену придет черноморский циклон.

1 ноября в народном календаре - Иванов день, когда на Руси провожали осень и встречали зиму. Считалось, что с этой даты наступают морозы.

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