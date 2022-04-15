В регионе стартовало голосование за объекты для благоустройства

15.04.2022 | 11:21

В пятницу, 15 апреля, в Пензенской области стартовало голосование по отбору общественных территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В голосовании, проходящем на платформе 58.gorodsreda.ru, участвуют восемь крупных населенных пунктов региона: Пенза, Заречный, Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов, Сердобск, Никольск и Мокшан.

Представлены 38 общественных территорий, среди которых - парки или набережные, скверы или улицы, площади или другие пространства.

В Пензе это Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского; сквер за дворцом единоборств «Воейков»; сквер между улицами Октябрьской, Суворова, Плеханова; скверы Дружбы, Пионерский, имени В. В. Тарасова, Героев-чернобыльцев, Студенческих отрядов; Привокзальная площадь; парк культуры и отдыха «Комсомольский»; Тропа здоровья; общественная территория в районе проспекта Строителей, 89-91.

В Кузнецке - агитплощадка на ул. Осипенко, 57; сквер на перекрестке улиц Стекловской и Белинского; сквер у центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева; сквер напротив здания управления образования; аллея вязов; территории, прилегающие к дому ветеранов и ФОКОТу.

В Заречном представлены сквер у детского сада № 7; участок на проспекте Мира, 42а; парк Демакова. В Каменке - площадь Победы и сквер Победы (второй этап), а также три пешеходные зоны: на улицах Садовой, Спортивной и Ворошилова.

В Сердобске можно голосовать за скверы им. П. Н. Яблочкова, Десантников и Пограничников; парк Победы, в Нижнем Ломове - за скверы на ул. Сергеева (районы кафе «Минутка» и кафе «Астра»), а также «Пороховой погреб», расположенный на Московской улице.

В р. п. Мокшан представлены территория улицы Поцелуева; участок сезонной ярмарки; общественное кладбище, в Никольске - набережная Нижнего пруда и сквер с фонтаном на Московской.

Голосование за дизайн-проекты благоустройства продлится до 30 мая. В нем могут принимать участие жители старше 14 лет. Сделать свой выбор можно только один раз.

Для этого нужно пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», затем выбрать из списка общественную территорию и проголосовать за нее.

Кроме того, сделать выбор можно с помощью волонтеров. Их задача - информировать население о самом проекте, участвующих в нем объектах для благоустройства и способах голосования.

Объекты, которые выберет большинство, включат в адресный перечень территорий для благоустройства на 2023 год. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды».

Стоит отметить, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе не первый год.

«Проект создавался в первую очередь для улучшения условий проживания наших граждан при их непосредственном участии. Мы увидели положительную динамику в том, что при вовлечении наших жителей в реализацию этого проекта они все больше берут на себя ответственность за перспективы использования благоустраиваемых объектов. Из года в год видно, насколько активно люди участвуют в отборе, ведь программа позволяет нам улучшать качество жизни, а не только территории», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.