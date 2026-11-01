Опубликован график отключения света в Пензе 2 ноября

На понедельник, 2 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Заря, Сосновка, Цыганский Поселок, Шуист, СНТ «Засека» и отдельные дома на улице Клары Цеткин.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Истомина, 5, 6, 7, 8, 10, уч. 60;

- Зеленая Горка, 63, 67, 69;

- 1-й Земляничный пр-д, 7;

- 5-й пр-д Мозжухина, 34, 35; 6-й пр-д Мозжухина, 24, 25, 27; 8-й пр-д Мозжухина, уч.: 5, 6, 9, 30;

- пер. Мозжухина, 3, 7, 10, 12, 15, 17, 18;

- ул. Мозжухина, уч. 8;

- ул. Новоселов, уч.: 10, 16, 29, 33, 34, 35, 43, 44, 55, 62.

С 8:30 до 16:00:

- СНТ «Засека», уч.: 1-15, 17, 19, 21, 22, 26-39, 42, 44-46, 49-51, 53-64, 67-77, 79, 81-85, 87, 88, 90-94, 96-99, 102-105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117-119, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 137-140, 143-146, 149, 151, 153, 155, 157, 157а, 158, 163-167, 171-174, 177-179, 181, 182, 184-187, 191-193, 196-201, 203, 204, 265, 278, 295а;

- ул. Буровая, 21-33 (нечетные);

- пер. Буровой, 3-9 (нечетные), 11-12, 14, 15а, 17, 18, 18а, 20, 22а;

- ул. Чаадаева, 2-30 (четные), 34а.

С 9:00 до 16:00 приостановится снабжение домов № 46, 46а, 48, 48а, 50, 54 на ул. Клары Цеткин.

С 9:30 до 16:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- 3-й пр-д Добролюбова, 2-6, 6а, 10, 11, 13, 15, з/у 7а;

- ул. Добролюбова, 71, 73, 75, 77-82, 86, 88, 90, стр. 100, 102а, к/н 3388, з/у: 98, 104, 106;

- ул. Сосновка, 1, 3, 5-9, 11-13, 16-19.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Овощная, 38в, 40, 40а, 44-47, 47а, 50-57, 59-66, 68-86 (четные), 90;

- ул. Серпуховская, стр. 6, 24, 29-36, 38;

- ул. Урожайная, 16, 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.