В каменской больнице идет капремонт входной группы

Общество

В каменской больнице идет капремонт входной группы
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В поликлинике Каменской центральной районной больницы имени Г. М. Савельевой идет капитальный ремонт входной группы.

Рабочие укладывают новую долговечную плитку, обустраивая безопасный путь для маломобильных людей (пожилых, пациентов после травм и операций, родителей с детьми в колясках, инвалидов).

«Доступная среда - это не формальный пандус на входе, а целая система. Она включает безопасную навигацию, адаптированные санитарные зоны и психологический комфорт. Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно, могли сами приходить к врачам и получать помощь с достоинством», — отметил главврач медучреждения Сергей Никишин.

В связи с ремонтом основной вход в здание временно закрыт. Пройти в поликлинику можно со стороны улицы Дзержинского.

Ранее в стационаре районной больницы закончился ремонт инфекционного отделения, начатый летом.

В 2028-м при Каменской ЦРБ имени Г. М. Савельевой намечено открыть один из 4 центров здоровья. Один из них, в Сердобском районе, уже работает, еще два, по планам, будут действовать в Кузнецкой ЦРБ (с 2027-го) и в Нижнеломовской (с 2029-го).

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