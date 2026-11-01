В больницы Пензы и Кузнецка поступили новые УЗИ-сканеры

В медучреждения Пензы и Кузнецка поступили новые системы ультразвуковой визуализации «РуСкан 70П». Общая стоимость оборудования - 16,8 млн рублей, средства были выделены из федерального бюджета.

В пензенских поликлиниках установлены 2 аппарата, в Кузнецкой детской центральной районной больнице - 1, уточнили в областном минздраве.

Многофункциональные сканеры позволяют проводить высокоточные обследования с выводом детализированных изображений на экран. Они предназначены для ускоренной диагностики заболеваний на самых ранних стадиях, когда лечение эффективнее всего.

«Современные технологии и высокая скорость работы помогают сделать процедуру УЗИ быстрой и менее стрессовой для ребенка. Благодаря высокой проникающей способности датчиков мы теперь можем проводить сложные исследования органов брюшной полости и сердца без искажений», - отметила врач ультразвуковой диагностики Кузнецкой детской ЦРБ Альфия Дашкина

Ранее стало известно о запуске в работу 5 мобильных комплексов «Аудио-смарт» для диагностики слуха в пензенских поликлиниках. Приборы российского производства позволяют провести полную проверку, оценить подвижность барабанной перепонки и активность слухового нерва.