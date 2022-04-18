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Глас народа

Пензячка назвала сквер у дизельного завода большой парковкой

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В понедельник, 18 апреля, жительница Пензы Любовь Н. подняла проблему запущенного состояния сквера у дизельного завода.

«Сквер пришел в запустение: разбитый асфальт, разбитый памятник В. И. Ленину. А какая в сквере была огромная клумба с розами, это просто загляденье. Жителям Южной Поляны совершенно некуда сходить прогуляться», - посетовала женщина.

По мнению пензячки, территорию можно было бы как-то облагородить, поставить лавочки.

«Сквер со временем превратился в огромную парковку для работников завода, очень жаль! Радует глаз только доска участников ВОВ, она в отличном состоянии, заменена плитка возле нее», - добавила Любовь.

Состояние сквера у дизельного завода обсуждалось не раз. В 2021 году он вошел в число 25 зон в Пензе, которые участвовали в рейтинговом голосовании за общественные территории для благоустройства. Однако большинство жителей предпочли преобразование набережной Суры в районе моста Дружбы.

В 2022 году данного сквера вообще нет в перечне объектов, за восстановление которых можно проголосовать.

Источник: vk.com/mo_penza.

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Гость||

Какой завод, такой и сквер

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А какая в сквере была огромная клумба с розами, это просто загляденье.
Вопрос простой: за чей счёт те показушные розы растили...

Имя: Гость
Комментарий:

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