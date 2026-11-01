Регистрацию рождения детей хотят разрешить только по медсправкам

Минюст опубликовал на своем сайте проект закона, устанавливающего обязательность медсправки для для регистрации ребенка в органах ЗАГС или МФЦ.

В случае одобрения инициативы появятся корректировки в статье 48 Семейного кодекса РФ. В существующей редакции она допускает подтверждение родов свидетелем, которому достаточно подать заявление в загс или МФЦ. Такой формат практикуется, когда роды прошли дома.

Проект исключает этот пункт. Официальным документом будет только справка из роддома, больницы или от врача (в том числе частного, имеющего соответствующую лицензию).

При ее отсутствии единственным способом зарегистрировать ребенка станет обращение в суд для установления факта рождения. Таким образом, домашние роды сами по себе под запрет не ставятся, но юридический момент усложнится.

В Минюсте обосновали изменения необходимостью борьбы с мошенничеством и предотвращения злоупотреблений. У сотрудников загсов и МФЦ нет полномочий проверять подаваемые заявления на достоверность, что создает почву для фиктивной регистрации ради получения социальных выплат и материнского капитала, пояснили в ведомстве.

На данный момент законопроект проходит общественное обсуждение, оно продлится до 12 ноября. Пока не принято окончательное решение, зарегистрировать ребенка, рожденного не в медучреждении, все еще можно по заявлению свидетеля.