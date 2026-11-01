В Пачелме ожидаются временные перерывы радиотрансляций

Общество

В Пачелме ожидаются временные перерывы радиотрансляций
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В ближайшую неделю в Пачелме ожидаются кратковременные перерывы радиовещания. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В поселке с 21 октября проводят профилактические работы. До 6 ноября вероятны перебои в трансляциях «Радио России» с 8:00 до 17:00.

«Общее время отключений составит не более 32 часов», - уточнили в РТРС.

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

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