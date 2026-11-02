Стало известно, где в Пензе отключат свет 3 ноября

На понедельник, 2 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся микрорайон Заря-2, Шуист, СНТ «Засека» и «Дубрава», отдельные дома на улице Ново-Казанской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Зеленая Горка, 1, 2, стр. 5, 6, 7, 11, 22, 25, стр. 44;

- 5-й Земляничный пр-д, 22, 23, 25, 30;

- ул. Изумрудная, 28;

- ул. Прохладная, стр. 16, 23, 35, 37, 41, 43;

- ул. Ступишина, 12, 13, 20;

- ул. Таганцева, з/у: 14, 16, 18.

С 8:30 до 16:00:

- СНТ «Засека», уч.: 1-15, 17, 19, 21, 22, 26-39, 42, 44-46, 49-51, 53-64, 67-77, 79, 81-85, 87, 88, 90-94, 96-99, 102-105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117-119, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 137-140, 143-146, 149, 151, 153, 155, 157, 157а, 158, 163-167, 171-174, 177-179, 181, 182, 184-187, 191-193, 196-201, 203, 204, 265, 278, 295а;

- ул. Буровая, 21-33 (нечетные);

- пер. Буровой, 3-9 (нечетные), 11-12, 14, 15а, 17, 18, 18а, 20, 22а;

- ул. Чаадаева, 2-30 (четные), 34а.

С 9:00 до 12:00 приостановится снабжение домов № 2, 4 и 8 на Ново-Казанской.

С 13:00 до 15:30 прервется подача электричества на участки 577, 579-581, 583, 589, 592-594, 596-600, 603-608, 642, 644, 645, 745, 796 в СНТ «Дубрава».

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.