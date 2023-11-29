Пензенский микрорайон остался без воды из-за аварии на сетях

29.11.2023 | 14:52

В среду, 29 ноября, в микрорайоне Заря из-за коммунальной аварии на сетях в районе Черничной, 27а, отключили холодную воду.

С утра ресурс отсутствует в 635 частных домах: на улице Новоселов и в проездах (68); Районной (8), Малоэтажной (14); Руслановой (14); Газовой и в проездах (32); Большой Брусничной и в проездах (84); Мозжухина и в проездах (94); Магистральной и в проездах (114); Земляничной и в проездах (78); Изумрудной (34); Прохладной (35); Садовой (35); Молодежной (14); Юбилейной (5).

Воды нет в 26 пятиэтажках (на Новоселов, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115; Сузюмова, 1-10), а также в 17 двухэтажках (на Юбилейной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22).

Кроме того, без воды остались детский сад на улице Турищева, почта и школа на Юбилейной и поликлиника на Молодежной.

«По информации Горводоканала, работы по замене задвижки планируется завершить сегодня до 17:00», - сообщил глава администрации Октябрьского района Артем Садовов.