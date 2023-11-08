Денис Коряжкин из банка «Кузнецкий» - в рейтинге лидеров по работе с МСП

08.11.2023 | 15:43

«Банковское обозрение» и аналитический центр «БизнесДром» опубликовали очередной ежегодный рейтинг руководителей, которые определяют политику банков в области работы с малыми и средними предприятиями (МСП).

Директор по развитию корпоративного бизнеса банка «Кузнецкий» Денис Коряжкин занял 16-е место.

В рейтинг были включены такие критерии, как стаж, опыт работы руководителем на банковском рынке и в сегменте МСП, запуск новых проектов и продуктов, медийная активность и участие в профильных объединениях.

«Малый и средний бизнес сегодня - это довольно быстро растущий сегмент. Предприниматели Пензенской области все чаще привлекают кредитные средства на развитие. Мы финансируем их не только с помощью собственных продуктов, но и в рамках льготных программ с государственной поддержкой. В нашем портфеле доля кредитов, выданных МСП, составляет 65% и превышает 2,1 млрд рублей», - отметил Денис Коряжкин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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