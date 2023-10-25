Жители Запорожской области побывали в Спутнике

25.10.2023 | 16:15

Все больше людей со всех концов страны узнает о Городе Спутнике, его инфраструктуре и традициях.

Больше 50 школьников из Запорожской области посетили микрорайон в рамках программы «Университетские смены», которую в регионе поддерживает Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.

Ребята из Токмака, Пологов и Мелитополя погуляли по местной набережной, посетили самое высокое в регионе колесо обозрения, а еще увидели, каким будет Город Спутник через несколько лет усилиями строительного холдинга «Термодом».

«Мы очень хотим, чтобы наши дети поступили в пензенский вуз, получили строительные профессии и построили в нашем городе такую же красоту, какую мы увидели здесь. Мы в восторге от того, что вы сотворили», - поделилась впечатлениями педагог школы города Пологи Светлана Кириченко.

Она также добавила, что хотела бы приехать в Спутник с коллективом школы, но переживает, что, увидев микрорайон, многие решили бы здесь остаться навсегда.

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