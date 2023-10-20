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Общество

В регионы поставят вакцину, защищающую от трех болезней сразу

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В ноябре в регионы России будет поставлена вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи.

Об этом заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Минздравом закупленные в полном объеме ди-, три- и монокоревая вакцина. Монокоревая вакцина была поставлена в рамках национального календаря профилактических прививок в июне месяце в полном объеме. Тривакцина будет поставлена в ноябре месяце, а двухкомпонентная вакцина до декабря месяца этого года», - уточнил он.

По словам Глаголева, объем вакцин, которые поступают в регионы, складывается из двух составляющих - это вакцины национального календаря профилактических прививок, куда входят ди- и трикомпонентные вакцины, а также вакцины, применяемые для подчищающей иммунизации, куда входят моновакцины.

Летом этого года в Пензенской области произошла вспышка кори с очагом в селе Средняя Елюзань Городищенского района, где был объявлен режим ЧС. Выяснилось, что более 350 юных сельчан не привиты от этой болезни.

Региональный минздрав сообщил, что взрослые пензенцы могут привиться бесплатно, если не болели корью и не имеют двух документально подтвержденных вакцинаций от нее до 35 лет.

В середине июля в регион поступило 2 500 доз противокоревой вакцины, что полностью закрыло потребность в препарате. К концу августа ситуация по кори стабилизировалась.

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Источник — фото pixabay.com
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