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Общество

Эксперты рассказали, как чистая вода помогает не заболеть в сезон ОРВИ

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Глава пензенского управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин заявил о росте заболеваемости вирусными инфекциями. По его словам, пик эпидсезона придется на зимние месяцы. А сейчас медики рекомендуют заняться профилактикой и усилить собственные защитные силы организма.

«Уменьшить риск заболевания вирусными инфекциями можно, употребляя достаточное количество чистой питьевой воды. Самая обычная вода помогает наладить обменные процессы. Эта жидкость не только растворяет, но и выводит из организма вредные вещества. Поэтому профилактика ОРВИ неотделима от употребления воды в объеме не менее 2 литров в день», - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эпидемиологи подчеркивают: речь идет именно о чистой негазированной воде. Особенно важно достаточное ее количество для любителей чая и кофе - эти напитки имеют выраженный мочегонный эффект. Она поможет избежать обезвоживания, уменьшит сухость губ и сохранит нормальную секрецию слизистых оболочек дыхательных путей.

Выбор воды - вопрос не праздный. В Пензенской области близ села Большая Валяевка есть артезианский источник. Воду из него поднимают с глубины 180 метров и сразу развозят по киоскам «Ключ здоровья», расположенных рядом с жилыми домами. А получить ее на дом можно с помощью сервиса доставки «Торнадо».

Артезианская вода гарантированно защищена от любых поверхностных загрязнений, поскольку залегает между двумя водонепроницаемыми плотными породами. Ее не очищают хлорсодержащими препаратами, в отличие от водопроводной. Кроме того, она содержит минералы и микроэлементы в оптимальных количествах.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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