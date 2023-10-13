В Пензе люди с хорошим слухом изучают язык жестов

13.10.2023 | 20:26

В Пензе стартовало обучение первого потока по проекту «Вас слышат», который реализует региональное отделение Всероссийского общества глухих.

Занятия по русскому жестовому языку ведет преподаватель Юлия Мещерякова. Они проходят в центре социальной и творческой реабилитации инвалидов по слуху.

Среди курсантов - родители неслышащих детей, преподаватели колледжей и специалисты, работающие с людьми с инвалидностью по слуху. На первом занятии они познакомились с дактильной азбукой и усвоили базовый набор слов на языке жестов.

Кроме того, расширена деятельность единственной в области online-диспетчерской службы для инвалидов по слуху. Ее специалисты помогают глухим в решении бытовых, медицинских, социальных и других проблем. В службе уже зарегистрировано более 450 обращений.

«Диспетчерская служба работает ежедневно по номеру 8 (964) 877-38-87. Принимаются видеозвонки и сообщения через мессенджеры», - сообщили в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области.