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Общество

В Пензе пекарня предложила оригинальные подарки к 1 Сентября

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Ремесленная пекарня «Пан Калач» сети магазинов «Караван» специально к 1 Сентября разработала серию новых тортов.

День знаний одновременно и грустный, и веселый. Всегда немного жаль ушедшего лета, а впереди - целый год алгоритмов, формул и правил. Подсластить гранит науки можно, если представить его себе в виде торта.

Идеальным подарком ученику или педагогу станет бенто-торт, который мастера «Пана Калача» украсят на глазах покупателя и по его индивидуальному заказу.

«Торт бенто - это всегда творчество, выражение вашего настроения. Грустно - попросите мастера изобразить грустный смайл или тучки - все, что в данный момент у вас на душе. «Пан Калач» - единственная пекарня в Пензенской области, которая делает эксклюзивные бенто-торты», - рассказал главный технолог сети Владислав Гаврилюк.

Еще одним подарком к 1 Сентября станет торт «Твикс». Это десерт, по составу аналогичный любимому лакомству, только по доступной цене.

«Основой является корзиночка из песочного теста. Дальше - хрустящее печенье, карамель и шоколад», - пояснил шеф-пекарь.

Большой запас эндорфинов подарит торт «Сникерс». Это шоколадно-ореховый десерт, разработанный специально ко Дню знаний.

«По аналогии с тортом «Орео», который в «Пане Калаче» настолько популярен, что его приходится выпекать тоннами, мы решили разработать новый десерт. «Сникерс» - это классический шоколадный бисквит, тянущаяся карамель, соленый арахис и много шоколада», - перечислил Владислав Гаврилюк.

Десерт могут сделать на заказ, изготовить, пока посетитель делает покупки в «Караване», или доставить на дом через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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