Условия на рынке труда у пензенцев хуже, чем у самарцев и саратовчан

28.08.2023 | 09:16

В Пензенской области в 2022-м немного улучшилось положение на рынке труда по сравнению с предыдущим годом.

К такому выводу пришли эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов России по рынку труда, исследовав 8 показателей за 2022-й: уровень зарплаты, занятость, условия труда, емкость рынка труда и другие.

Максимальный балл, указывающий на благоприятную обстановку в этой сфере, 100. Пензенская область получила 63,4 балла и расположилась на 39-й из 85 строчек списка. По результатам 2021-го у региона было 62,2 балла.

Среди регионов Поволжья Пензенская область не лидер. Так, Самарская область попала в топ-10 регионов с наилучшими условиями на рынке труда, ее рейтинговый балл 75. Саратовская область также обогнала Пензенскую, заняв 19-е место с 69,7 балла.

Хуже положение на рынке труда в Ульяновской области (47-е место, 59 баллов), Республике Мордовии (54-е, 57,1), Тамбовской области (55-е, 56,3).

Выгоднее всего положение на рынке труда в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Они расположились на первых трех строчках рейтинга соответственно.