Дом ГК «Автор» сдан: пензенцам вручили ключи от квартир ЖК «Утро»

28.08.2023 | 12:57

Совсем скоро покупатели квартир ЖК «Утро» смогут встречать рассветы в самом центре микрорайона Терновка. Кирпичный дом на улице Терновского, 114, сдан и будет радовать 216 семей. Торжественное вручение ключей - новый этап их счастливой жизни в квартире мечты.

ЖК «Утро» - так называется 10-этажный уютный дом. А еще это закрытый благоустроенный двор, созданный для спорта, детских игр, неспешных прогулок, отдыха от суеты большого города.

Просторный двор понравится жителям любых возрастов. Каждое утро здесь можно начинать с тренировок на свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией перед рабочим днем.

Для детей авторы проекта придумали развивающие пространства, где они будут играть в полной безопасности: баскетбольная площадка, игровой городок, горки и качели.

Пензенский девелопер построил этот комплекс так, чтобы для жителей каждая квартира стала настоящим домом - теплым, тихим, полным заботы и уюта. Для этого поблизости есть вся необходимая инфраструктура.

Авторы проекта выбрали проверенные временем планировочные решения. У них получилось грамотно спланировать каждый метр, пустить много солнечного света и воздуха в квартирах с комнатами на две стороны дома. Впечатляющим видом на город можно наслаждаться из окон верхних этажей.

Жители Пензы раскупили все квартиры до передачи ключей. Во время вручения связок счастливые новоселы поблагодарили руководство девелоперской компании «Автор».

Самой молодой семьей ЖК «Утро» стали Максим и Елизавета Никитенко с двумя маленькими дочками. Глава семейства назвал решающим при выборе квартиры сочетание цены и качества строительства.

«В первую очередь это то, что было доступно в приобретении жилья. Дом с развитой инфраструктурой. Квартира именно та, которую мы искали!» - рассказал Максим.

Для его супруги главной при выборе квартиры стала безопасность детей.

«Мне понравилось, что дом огорожен от внешней среды. Дети не смогут никуда убежать с площадки», - добавила она.

Команда профессионалов подарила новому дому особенную атмосферу, гармонично вписав комплекс в существующий городской ландшафт. Девелопер продумал все до мелочей в обустройстве жилых и общественных зон. «Автор» построил не просто дом, а среду для жизни людей с общими ценностями.

Более подробную информацию обо всех проектах группы компаний «Автор» можно получить на сайте gk-avtor.ru, а также по телефону 8 841 2 509-748 или в офисе на Космодемьянской, 5.

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