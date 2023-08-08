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Общество

В Кузнецке планируют построить еще один храм

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский встретился с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом и обсудил вопрос о выделении земли под строительство храма.

Речь идет об участках в южном и юго-западном микрорайонах города.

«Кузнецкие храмы красивые, социально ориентированные, даже с точки зрения благоустройства это будет большой плюс для нас», - цитирует пресс-служба администрации его слова.

Сергей Златогорский также рассказал, что на минувшей неделе встретился с матерью героя-кузнечанина Евгения Родионова, погибшего 19-летним в Чечне и причисленного к лику мучеников.

Глава Кузнецка рассказал, что Любовь Васильевна Родионова предложила подарить городу скульптурный бюст сына.

«По весне его мы установим на территории одного из храмов», - отметил Сергей Златогорский.

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Источник — фото pixabay.com
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