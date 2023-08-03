В Пензе отремонтировали дорогу от улицы Бийской до Перспективной

03.08.2023 | 09:35

В Пензе окончился ремонт дороги, соединяющей улицы Бийскую и Перспективную. О введении объекта в эксплуатацию в четверг, 3 августа, сообщил региональный минстрой.

«На покрытие данной автомобильной дороги поступало большое количество жалоб в социальных сетях государственных пабликов, что стало одной из причин внесения объекта в список ремонтных мероприятий», - объяснили в ведомстве.

Работы на участке протяженностью 3,4 км велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и должны были завершиться в сентябре, но оказались выполнены раньше срока.

Подрядчик нанес выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отсыпал обочины щебнем.

«Рядом с указанной автомобильной дорогой идет третий этап реконструкции улицы 40 лет Октября. Этот масштабный проект обеспечит кратчайший маршрут от аэропорта до трассы Р-208 Тамбов - Пенза, минуя центр города. Три микрорайона: Тепличный, Кривозерье и Терновка - будут соединены после окончания ремонтных работ», - объяснили в минстрое.

В общей сложности по нацпроекту в регионе уже сданы 26 объектов. Еще на 64 дорогах заканчивается капитальный ремонт. В 2023 году качественный асфальт будет уложен на 133,4 км дорог Пензенской агломерации.