Сетевое издание|18+|Четверг|3 авг 2023|10:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе отремонтировали дорогу от улицы Бийской до Перспективной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе окончился ремонт дороги, соединяющей улицы Бийскую и Перспективную. О введении объекта в эксплуатацию в четверг, 3 августа, сообщил региональный минстрой.

«На покрытие данной автомобильной дороги поступало большое количество жалоб в социальных сетях государственных пабликов, что стало одной из причин внесения объекта в список ремонтных мероприятий», - объяснили в ведомстве.

Работы на участке протяженностью 3,4 км велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и должны были завершиться в сентябре, но оказались выполнены раньше срока.

Подрядчик нанес выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отсыпал обочины щебнем.

«Рядом с указанной автомобильной дорогой идет третий этап реконструкции улицы 40 лет Октября. Этот масштабный проект обеспечит кратчайший маршрут от аэропорта до трассы Р-208 Тамбов - Пенза, минуя центр города. Три микрорайона: Тепличный, Кривозерье и Терновка - будут соединены после окончания ремонтных работ», - объяснили в минстрое.

В общей сложности по нацпроекту в регионе уже сданы 26 объектов. Еще на 64 дорогах заканчивается капитальный ремонт. В 2023 году качественный асфальт будет уложен на 133,4 км дорог Пензенской агломерации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте