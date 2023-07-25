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Общество

На Кирова, 49, в Пензе обнаружили еще одно нарушение облика здания

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Объект культурного наследия регионального значения на улице Кирова, 49, перенес не один акт вандализма - попытку изменить архитектурный облик.

Так, во вторник, 25 июля, министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин рассказал о ярко-красной вывеске, установленной в верхней части фасада и нарушающей требования законодательства.

«Правообладателю было направлено предостережение в отношении рекламной конструкции (вывески). На зданиях - памятниках архитектуры запрещено размещение рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик», - пояснил он.

Чиновник отметил: владельцы подобных зданий нередко пренебрегают нормами закона.

«По мнению большинства собственников, они вправе распоряжаться данными объектами по своему усмотрению. Но это не так. Статус объекта культурного наследия является ограничением и обременением, это нужно учитывать», - напомнил Александр Понякин.

Повлиять на облик бывшего дома купчихи Солнышкиной пытались и раньше: в 2021 году пензенцы заметили, что здание как будто начало расти ввысь. Постройка едва не обрела еще один этаж, третий, однако работы были остановлены.

В апреле того же года во время ДТП на улице Кирова повредили ограждение памятника архитектуры. На перекрестке с Максима Горького столкнулись три авто: Skoda Octavia, «Лада-Веста» и Mercedes. Последний после удара вынесло на тротуар, где машина покорежила забор.

В 2023-м предприниматель установил в непосредственной близости от особняка черно-серый киоск, который сразу же бросился в глаза горожанам и вызвал их недовольство.

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