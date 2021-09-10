Владелец здания на Кирова, 49, мог недооценить его статус

10.09.2021 | 18:02

Зданию на улице Кирова немногим меньше полутора сотен лет. Когда-то он принадлежал богатой купчихе Елизавете Солнышкиной. К облику усадьбы горожане привыкли, красивая двухэтажка привлекала внимание многих - даже тех, кто не знал об исторической ценности объекта. Это памятник регионального значения.

И вдруг пензенцы заметили, что дом будто начал расти ввысь. В соцсетях жители забили тревогу.

«У нас в городе творится полный беспредел в отношении культурного наследия… остановите варваров!» - возмутилась комментатор.

«Скоро ни одного дома не останется от старой Пензы. Либо сожгут, либо разрушат», - отметил пользователь.

Изменение облика старинного особняка остановлено. К объекту приковано пристальное внимание комитета Пензенской области по охране памятников.

«Нами было установлено, что ведутся работы на крыше здания. При этом при посещении объекта, его осмотре определено, что конструкции меняются. Законодательство Российской Федерации запрещает изменение параметров объекта культурного наследия», - пояснил врио начальника Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Строительство уже не ведется. Рабочие консервируют объект, чтобы защитить от осадков, - часть крыши успели раскрыть. Усадьба находится в частной собственности.

Теперь, во-первых, владельца оштрафуют, во-вторых, он будет вынужден заняться проектно-сметной документацией на проведения восстановительных работ и проходить экспертизы, чтобы впоследствии пензенцы увидели объект таким, каким он был изначально.

По словам Александра Понякина, все дело в том, что собственник просто недооценил статус здания, которое хотел привести в приличное состояние. Пока что специалисты комитета собирают документы и ведут расследование. По итогам будет решаться вопрос об административной ответственности. Похожие случаи в Пензе бывали, нарушителей штрафовали на разные суммы - от 25 000 до 5 000 000 рублей.