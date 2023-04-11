Прояснен вопрос о пенсиях в цифровых рублях

11.04.2023 | 09:36

Выплачивать пенсии в цифровых рублях не планируется. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда», - цитирует Набиуллину портал «Объясняем.рф».

В апреле в стране стартовал пилотный проект по внедрению нового способа оплаты - цифровым рублем. Пензенская область может присоединиться к нему.

Цифровой рубль - еще одна форма существования российской валюты, помимо наличной и безналичной. Он представляет собой уникальный код, который сохранится даже в случае банкротства банка.

Транзакцию можно будет отследить, поэтому хищение цифровых денег станет практически невозможным.

Храниться цифровые рубли будут в специальном электронном кошельке. Ими можно будет оплачивать товары и услуги, передавать по наследству, делить между супругами.