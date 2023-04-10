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Общество

В Пензе у верующих началась самая сложная неделя Великого поста

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Набраться мужества и терпения призывал накануне верующих митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Настала самая сложная неделя Великого поста - Страстная седмица, последняя перед Пасхой, когда сил остается немного, а искушения на каждом шагу.

«Мы будем с вами вспоминать последние дни Христа Спасителя на земле, его предательство, распятие, снятие с креста, положение во гроб, будем вновь переживать эти события и с женами-мироносицами, которые пришли ко гробу и не обрели его там мертвое тело, поскольку он воскрес», - отметил Серафим.

Произошедшее много веков назад не подлежит забвению. Каждый день словно шаг, ведущий к Голгофе и грядущему воскресению. В Евангелии повествуется обо всем - о словах и деяниях Иисуса, о вере и предательстве, о самопожертвовании.

Тем, кто держит пост, следует помнить: в эту Великую неделю он особенно строгий.

«Мы все переживем, мы сильные. Царица Небесная и Господь нам поможет», - рассказала пенсионерка.

Светлый праздник окупит все горести. Пасха в этом году 16 апреля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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