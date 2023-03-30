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Общество

Горводоканал решил бороться с ворами крышек колодцев

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«РКС-Пенза» обслуживает (ремонтирует и периодически проверяет сохранность) более 56 тысяч водопроводных и канализационных колодцев.

Ежегодно десятки этих люков остаются без крышек. Лишь небольшая их часть приходит в негодность по техническим причинам. Воровство крышек с целью наживы - вот главная проблема, с которой сталкивается Горводоканал.

Обращения горожан об открытых колодцах поступают в аварийно-диспетчерскую службу Горводоканала регулярно, но необходимо понимать, что крышка с люка не может исчезнуть сама по себе.

Обязательно есть человек, который эту крышку снял и либо отнес в свое собственное хозяйство, либо разломал и сдал в пункт приема металла. Нажива в несколько тысяч рублей - это единственная цель похитителей. Такой получается и цена здоровья и жизни людей.

Правоохранительные органы при содействии службы безопасности «РКС-Пенза» ведут расследования подобных преступлений (ст. 158 УК РФ), и, как правило, злоумышленников удается найти.

Являясь социально ответственной компанией, ООО «Горводоканал» обращается к жителям Пензы с просьбой быть внимательными. Тех, кто обнаружил открытые колодцы или знает адреса пунктов приема лома черного металла, где берут краденые крышки, просят сообщать о данных фактах по телефону круглосуточной аварийно-диспетчерской службы 32-13-50.

«Будьте бдительны! Предотвращая кражу крышки люка или сообщая о ней, вы можете спасти чью-то жизнь!» - подчеркнули в Горводоканале.

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