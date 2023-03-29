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Общество

В Кремле заявили, что целей СВО не достичь дипломатией

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Цели специальной военной операции (СВО) на Украине сейчас невозможно достичь дипломатическим путем. Об этом в среду, 29 марта, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова приводит издание «РИА Новости».

«Цели России могут достигаться различными путями. Политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, - военными, то есть посредством проведения специальной военной операции», - сказал Песков.

Он также назвал цель СВО - обеспечить безопасность России.

Песков ответил и на вопрос о перспективах окончания спецоперации.

«Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами. - Прим. ред.) по отношению к нашей стране, - это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента», - отметил пресс-секретарь.

СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам Президент РФ сообщил, что это ответ на просьбы республик Донбасса о помощи.

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