На окнах школ разрешили ставить решетки

24.03.2023 | 14:57

Решетки на окнах школ больше не считаются нарушением пожарной безопасности. Такое заявление в пятницу, 24 марта, сделал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

«С 1 марта вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, и сегодня наличие решеток не является нарушением», - цитирует ТАСС.

Еникеев уточнил, что окна не относятся к эвакуационным путям.

С 1 марта для дачников упростили правила использования открытого огня. В МЧС отказались от жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

Теперь бочка для сжигания травы должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек и в 15 либо 50 метрах от леса (лиственного и хвойного соответственно).

Мангалы с 1 марта можно ставить на расстоянии 5 метров от ближайшего строения.