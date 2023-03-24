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Общество

На окнах школ разрешили ставить решетки

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Решетки на окнах школ больше не считаются нарушением пожарной безопасности. Такое заявление в пятницу, 24 марта, сделал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

«С 1 марта вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, и сегодня наличие решеток не является нарушением», - цитирует ТАСС.

Еникеев уточнил, что окна не относятся к эвакуационным путям.

С 1 марта для дачников упростили правила использования открытого огня. В МЧС отказались от жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

Теперь бочка для сжигания травы должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек и в 15 либо 50 метрах от леса (лиственного и хвойного соответственно).

Мангалы с 1 марта можно ставить на расстоянии 5 метров от ближайшего строения.

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