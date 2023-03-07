В Пензе более половины поликлиник не соответствуют норме по площади

07.03.2023 | 12:17

В Пензе очень остро стоит проблема территориального планирования для оказания первичной медико-санитарной помощи. Это признали в региональном правительстве. Тему обсудили в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Только специалист может определить, каким должен быть город, а такого специалиста у вас нет, и поэтому город превратился в каменные джунгли. Я не говорю уже о том, что на Гидрострое поликлиника ютится в жилом доме. Там просто повернуться негде, и никто не собирается ничего делать. Почему бы не построить хорошую поликлинику или вменить в обязанности платных поликлиник, которые здесь в Терновке на трех подряд остановках. Давайте мы будем туда ходить по ОМС», - высказался пользователь Виктор К.

Представитель областного правительства констатировал, что существующая сеть поликлиник для взрослых не отвечает нормам и потребностям населения.

«Из 14 взрослых поликлиник 8 не соответствуют требованиям по занимаемым площадям, расположение поликлиник на первых этажах жилых домов препятствует их переоснащению тяжелым оборудованием. Кроме того, городские поликлиники не вошли в программу модернизации, поэтому их переоснащение осуществляется за счет средств областного бюджета. Наиболее актуально стоит вопрос о строительстве поликлиники в микрорайонах Арбековская Застава, Новозападная Поляна и ГПЗ-24», - говорится в ответе.

Отдельно мужчине напомнили, что с 1 февраля жителям Терновки стал доступен весь перечень медицинских услуг в пределах их микрорайона: они могут прикрепиться к поликлинике Пензенской районной больницы в Сухумском проезде, 8.