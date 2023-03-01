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Общество

Глава Минтруда ответил на вопрос о новой пенсионной реформе

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В среду, 1 марта, глава Минтруда РФ Антон Котяков ответил на вопрос о перспективах изменения пенсионного возраста.

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Николай Коломейцев отметил, что в СМИ обсуждается тема якобы готовящейся очередной пенсионной реформы.

Он попросил Антона Котякова уточнить, не разрабатывает ли Минтруд планов вернуться к предыдущему возрасту выхода на пенсию - 60 годам для мужчин и 55 годам для женщин.

«Мы у себя внутри министерства новых предложений к новой пенсионной реформе не формируем. Пенсионную реформу с точки зрения параметров пенсионного возраста, порядка начисления расчета пенсии мы в министерстве не готовим», - цитирует ТАСС ответ министра.

1 января 2019 года в России вступил в силу закон, который закрепил новый пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, пенсионный возраст увеличился на пять лет. С 2019 по 2028 год идет переходный период.

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Источник — фото pixabay.com
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