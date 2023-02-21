У пензенцев заберут дома, чтобы сделать дорогу у Бакунинского моста

21.02.2023 | 10:14

Администрация Пензы приняла решение изъять для муниципальных нужд земельный участок и два жилых дома на улице Транспортной, 45. Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 17 февраля.

Объекты недвижимости заберут в целях строительства линейного объекта «Автомобильная дорога в районе ул. Ерик, Транспортной, Горбатов пер.», говорится в документе.

Владельцам земли и домов в течение 10 дней направят копии решения об изъятии. Управлению муниципального имущества предстоит определить размер возмещения за объекты недвижимости.

«В планах - расширить проезд под железной дорогой до полноценных четырех полос с двумя тротуарами, с развязкой, с выездом в сторону улиц Транспортной и Тарханова. Тоже будет уширение и увеличится скорость потока», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Проектно-сметная документация на реконструкцию этого участка проходит госэкспертизу, заключение будет готово в марте.