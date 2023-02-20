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Общество

Еще один долгострой в Пензе: со зданием облсуда возникли проблемы

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Срок завершения возведения нового здания областного суда на улице Суворова не определен. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в Управлении Судебного департамента в Пензенской области.

Его начали строить летом 2018 года. На информационном щите было указано, что закончить работы должны к сентябрю 2020 года, а стоимость проекта составляет 766 миллионов рублей.

В августе 2020-го здание было практически готово. Финал намечали на конец года, а торжественное открытие намеревались устроить в 2021-м.

Однако планы не сбылись: процесс становился по вине подрядчика (ООО «ЕВРОСТАНДАРТ»). Здание готово на 82%.

«Нам надо пройти два этапа. Первый - это корректировка проекта и все, что связано с достройкой. Второй этап: будет конкурс, поиск нового подрядчика и достройка. Цифры по срокам назвать не могу, сами понимаете, в наше неспокойное время», - сообщал весной 2022 года руководитель Управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

Ситуация с тех пор не изменилась.

«В связи с недобросовестным исполнением обязательств по контракту по вине генподрядчика, в связи с некачественно выполненными работами и односторонним с его стороны затягиванием, а также с фактическим уклонением его от выполнения своих обязательств и впоследствии прекращением работ на объекте строительства управлением было принято решение о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке и ведении претензионной работы.

В целях завершения строительства в настоящий момент решается вопрос о формировании проектной документации для подготовки обоснования конкурентной процедуры проведения закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок завершения строительства в настоящее время не определен» - так описал ситуацию Алексей Кардаков в понедельник, 20 февраля.

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