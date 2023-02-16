В 14 микрорайонах Пензы и поселке Мичуринском отключат воду

16.02.2023 | 10:13

В четверг, 16 февраля, с 13:00 до 17:00 в Пензе будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Бригадирский мост, Тепличный, Кривозерье, Юго-Западный, Гидрострой, Терновка, ГПЗ (в том числе ЖК «Сурская ривьера»), Сосновка, Маньчжурия, Маяк, Нахаловка, Шуист, Согласие, Биосинтез, а также в поселке Мичуринском.

Как сообщили в ООО «Горводоканал», отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения у дома № 209 на улице Терновского, не переданных в арендное пользование организации.

Пензенцев предупредили, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.

Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, следует обращаться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50.