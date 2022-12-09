В Железнодорожном районе Пензы на нескольких улицах отключат воду

С 12 по 13 декабря на нескольких улицах в Железнодорожном районе Пензы не будет холодной воды.
Причиной отключения ресурса станет проведение ремонтных работ на водопроводных сетях.
В администрации Железнодорожного района уточнили, что воды не будет на улицах Тухачевского, Сердобской, Локомотивной, Павлушкина, Заречной, Инсарской, Уральской, Осадной и Мокшанской.
Точные сроки отключения не указываются.
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