В Железнодорожном районе Пензы на нескольких улицах отключат воду

09.12.2022 | 15:31

С 12 по 13 декабря на нескольких улицах в Железнодорожном районе Пензы не будет холодной воды.

Причиной отключения ресурса станет проведение ремонтных работ на водопроводных сетях.

В администрации Железнодорожного района уточнили, что воды не будет на улицах Тухачевского, Сердобской, Локомотивной, Павлушкина, Заречной, Инсарской, Уральской, Осадной и Мокшанской.

Точные сроки отключения не указываются.