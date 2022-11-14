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Общество

Земетчинцев заверили, что дороги ежедневно чистят от грязи

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В поселке Земетчино Пензенской области решают проблему с грязью, которую вытаскивают на дороги спецмашины, выезжающие с полей.

Ранее в социальных сетях местные жители пожаловались: улицы поселка стали опасными для проезда, их усыпают комья почвы и овощи, выпавшие из кузова.

«Непонятно, когда прекратится это безобразие. Это кошмар. Кто должен этим заниматься? Кто забил болт на все это хозяйство?» - возмутился сельчанин, снявший на видео свою поездку по улице Советской.

Земетчинцев услышали. Ответ на их обращение появился на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Он последовал от представителя регионального правительства.

«На выезде с поля на автотрассу оборудованы съезды, круглосуточно ведется дежурство и производится очистка участка автодороги на въезде в Земетчино. Ежедневно по ул. Лермонтова, ул. Советской специализированной техникой осуществляется очистка дорог от грязи. Руководители сельхозпредприятий уведомлены о регулярной и более качественной очистке автодорог от грязи», - заверили местных жителей.

Также сообщается, что до инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району «довели информацию» о принятии необходимых мер.

Земетчинцев ответ не устроил.

«Мы все видим! И спецтехнику видим (вернее не видим), и дежурство тоже видим. Машины нужно мыть, а не по дороге грязь размазывать спецтехникой. Хватит отписок! Займитесь делом!» - потребовали они.

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Источник — фото t.me/podsmotrenozem
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