Выделены средства на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

10.11.2022 | 16:45

Правительство РФ продолжает оказывать финансовую поддержку малообеспеченным российским семьям.

В ближайшее время еще 27,5 млрд рублей будет направлено в регионы на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, растущих в таких семьях. Соответствующее распоряжение 10 ноября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«По инициативе президента такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитываются почти 5 миллионов ребят. Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Прошу за этим строго следить во всех регионах страны», - заявил премьер-министр на заседании Правительства РФ.

Размер пособия в зависимости от ситуации в семье достигает 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка и составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.

Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Пособия назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости.

При этом при расчете нуждаемости не учитываются доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центры занятости, а также доходы члена семьи, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение пенсионного фонда.