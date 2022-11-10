Общество

Выделены средства на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правительство РФ продолжает оказывать финансовую поддержку малообеспеченным российским семьям.

В ближайшее время еще 27,5 млрд рублей будет направлено в регионы на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, растущих в таких семьях. Соответствующее распоряжение 10 ноября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«По инициативе президента такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитываются почти 5 миллионов ребят. Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Прошу за этим строго следить во всех регионах страны», - заявил премьер-министр на заседании Правительства РФ.

Размер пособия в зависимости от ситуации в семье достигает 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка и составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.

Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Пособия назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости.

При этом при расчете нуждаемости не учитываются доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центры занятости, а также доходы члена семьи, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение пенсионного фонда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте