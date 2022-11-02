Общество

Стало известно, начнут ли в Пензе строить новый театр кукол

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«Когда построят новое здание кукольного театра? На каком этапе процесс?» - с такими вопросами обращаются в редакцию портала «ПензаИнформ» жители областного центра.

Несмотря на то что разговоры о необходимости поселить знаменитый «Кукольный дом» в новое здание велись еще несколько лет назад, горожане не забыли об этом.

В октябре 2018 года театр кукол посетил тогдашний губернатор Иван Белозерцев. Осмотрев построенное на песке здание с узкими лестницами и дверями, неприспособленным для приема множества зрителей фойе и удаленными от малой сцены туалетами, он озаботился судьбой «Кукольного дома» и пообещал либо реконструировать старый театр, либо возвести новый.

В январе 2019-го строительство в Пензе нового здания для «Кукольного дома» было одобрено на федеральном уровне и на него пообещали выделить 700-800 миллионов рублей.

В администрации Пензы предложили два варианта размещения: набережная Суры и зеленая зона между улицами Суворова, Октябрьской и Плеханова, неподалеку от архитектурной композиции «Светофорное дерево». Остановились на втором. Всего планировалось застроить 8 тысяч квадратных метров. Артисты и худрук «Кукольного дома» мечтали о большой и малой сценах, уютном фойе, живом уголке и саде с фонтаном.

Однако 23 марта 2021 года губернатора Ивана Белозерцева задержали и арестовали. На данный момент он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

После этого все разговоры о строительстве нового здания для «Кукольного дома» прекратились, несмотря на огромную популярность театра. В прошлом сезоне было сыграно почти 550 спектаклей, которые посмотрели около 35 тысяч зрителей - и маленьких, и взрослых.

Редакция портала «ПензаИнформ» по просьбе горожан направила запрос о перспективах строительства нового здания в региональное министерство культуры и туризма. Ответ подписал его глава Сергей Бычков.

«Строительство нового здания театра кукол в Пензе в 2023 году не планируется», - кратко говорится в нем.

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