Общество

Пензенцы не верят в появление завода по переработке мусора

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Куда будут вывозить мусор, когда место на чемодановском полигоне, заполненном на 80 процентов, закончится? Этот вопрос задал депутат Пензенской гордумы Юрий Зиновьев на заседании комиссии в четверг, 13 октября.

«МУП по очистке города проводит работу по переходу на принцип научных технологий, чтобы уменьшить количество отходов, которые складируются. Сейчас проходит ручная сортировка отходов, осуществляется продажа вторичного сырья», - сообщил замначальника управления ЖКХ Станислав Зотцев.

Юрий Зиновьев отметил, что в других регионах уже действуют заводы по переработке мусора, а в Пензе такого до сих пор нет, хотя эта тема обсуждается каждый год.

По словам Зотцева, в настоящее время документация по объекту проходит экспертизу.

«Давно надо строить, а то люди уже не верят в то, что этот завод появится», - заключил депутат.

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