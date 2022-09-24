На улице Суворова в Пензе обрушилась часть тротуара

24.09.2022 | 11:13

Жители Пензы в очередной раз зафиксировали провал асфальта. На этот раз - на улице Суворова, прямо у остановки «Рембыттехника».

«Спасибо, что хоть огородили. И когда это все починят?» - задался вопросом пользователь Сети, опубликовавший снимки с места обрушения.

На фотографиях видно, что провал образовался на тротуаре, однако коммунальные службы посчитали нужным обнести сигнальными лентами и участок на крайней правой полосе проезжей части.

В середине сентября провал с грязной жижей образовался у пешеходного перехода на улице Мира, на тротуаре рядом с домом № 72. За несколько дней до того асфальт обрушился на проезжей части на пересечении улиц Толстого и Луначарского. В ловушку попала грузовая «Газель», заднее колесо которой оказалось в дыре.

В конце августа дорожное полотно провалилось на проспекте Победы, еще раньше - на спуске с моста через Старую Суру напротив Тарханова, 1. Ямы появлялись в начале и в конце улицы Урицкого, на Московской, Окружной, Свердлова, Куйбышева, на проспекте Строителей, пересечении улиц Долгова и Чехова.

По данным за 8 месяцев 2022 года, сотрудники администрации города выявили 191 место просадки дорожного покрытия.